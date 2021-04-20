У СІЗО 13 квітня помер Віталій Рудзько, який напав на Анастасію Лугову в поїзді "Маріуполь - Київ" влітку 2020 року. Про смерть чоловіка сама Анастасія дізналася, коли суд перенесли.
Про це повідомила сама Лугова у своєму Instagram.
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Жінка наголосила, що страх, в якому вона весь час жила, "помер разом з ним". Анастасія підкреслила, що жила у постійному страху і боялася, що після відбування покарання нападник знайде її. Водночас вона наголосила, що на цьому її справа не завершиться.
"Не буду занадто емоційною, але хочу сказати, що страх в якому я жила ввесь чей час; переживала, що буде, коли Рудзько вийде; чи знайде він мене; як далі жити. Так от – цей страх помер разом з ним! Але хочу підкреслити, що це не кінець моєї справи. Мене це не зупинить! Ми і надалі будемо відстоювати в суді мої права, тому що за те, що сталося, має нести відповідальність не лише він", – зазначила постраждала.
Анастасія додала, що після події залишилося ще багато питань і претензій до цілої системи, яка, на її думку, не здатна забезпечити безпеку пасажирів. За її словами, зараз потрібно змінити систему, аби у майбутньому бути впевненими в тому, що права можна і треба захищати.
Напад на Анастасію Лугову: що відомо
- Жахлива ситуація трапилася у ніч проти 1 серпня 2020 року. До купе потяга "Київ – Маріуполь", де спала Анастасія Лугова із сином, пробрався п'яний чоловік – Віталій Рудзько.
- Він намагався зґвалтувати жінку, але Анастасія чинила опір. Підозрюваний жорстоко побив постраждалу, проте їй вдалося втекти від зловмисника.
- Допомогла потерпілій провідниця іншого вагону, яка повідомила про інцидент начальника потягу. Нелюда затримали після прибуття поїзду до Києва.
- З моменту затримання підозрюваний перебував під арештом. Ще на початку серпня у прокуратурі Києва обіцяли, що йому "світить" до 7 років тюрми. Однак його захист вимагав 5 років для ґвалтівника.
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