Чергове засідання в гучній справі перенеслось у зв'язку зі смертю обвинуваченого.

У СІЗО 13 квітня помер Віталій Рудзько, який напав на Анастасію Лугову в поїзді "Маріуполь - Київ" влітку 2020 року. Про смерть чоловіка сама Анастасія дізналася, коли суд перенесли.

Про це повідомила сама Лугова у своєму Instagram.

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Жінка наголосила, що страх, в якому вона весь час жила, "помер разом з ним". Анастасія підкреслила, що жила у постійному страху і боялася, що після відбування покарання нападник знайде її. Водночас вона наголосила, що на цьому її справа не завершиться.

"Не буду занадто емоційною, але хочу сказати, що страх в якому я жила ввесь чей час; переживала, що буде, коли Рудзько вийде; чи знайде він мене; як далі жити. Так от – цей страх помер разом з ним! Але хочу підкреслити, що це не кінець моєї справи. Мене це не зупинить! Ми і надалі будемо відстоювати в суді мої права, тому що за те, що сталося, має нести відповідальність не лише він", – зазначила постраждала.

Анастасія додала, що після події залишилося ще багато питань і претензій до цілої системи, яка, на її думку, не здатна забезпечити безпеку пасажирів. За її словами, зараз потрібно змінити систему, аби у майбутньому бути впевненими в тому, що права можна і треба захищати.

Напад на Анастасію Лугову: що відомо

Жахлива ситуація трапилася у ніч проти 1 серпня 2020 року. До купе потяга "Київ – Маріуполь", де спала Анастасія Лугова із сином, пробрався п'яний чоловік – Віталій Рудзько.

Він намагався зґвалтувати жінку, але Анастасія чинила опір. Підозрюваний жорстоко побив постраждалу, проте їй вдалося втекти від зловмисника.

Допомогла потерпілій провідниця іншого вагону, яка повідомила про інцидент начальника потягу. Нелюда затримали після прибуття поїзду до Києва.

З моменту затримання підозрюваний перебував під арештом. Ще на початку серпня у прокуратурі Києва обіцяли, що йому "світить" до 7 років тюрми. Однак його захист вимагав 5 років для ґвалтівника.

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Автор: Вікторія Гордієнко