Літак тепер має збільшену точність навігації і дальність застосування автоматизованих засобів інструментальної посадки.

Державне підприємство «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» передало повітряним силам ЗСУ винищувач МіГ-29МУ1, що пройшов на заводі капремонт та модернізацію.

Про це повідомляється на сайті «Укроборонпрому». Наголошується, що літак успішно здійснив випробувальні польоти та відбув до місця дислокації ПС ЗСУ.

Фахівці заводу провели модернізацію систем і обладнання та продовжили ресурсні показники винищувача. Зокрема, літак отримав нову авіоніку та капітально відремонтовані двигуни.

Винищувач тепер має збільшену точність навігації і дальність застосування автоматизованих засобів інструментальної посадки. За це відповідає інтегрований в бортове радіоелектронне обладнання приймач системи супутникової навігації.

Читайте такожУ Чорному морі зазнав аварії болгарський винищувач

Крім того, було здійснено заміну блока приймача бортової РЛС, що дало змогу підвищити її надійність за рахунок використання нової, більш сучасної елементної бази. Насамкінець розширено спектр частот радіостанції під вимоги ІКАО (Міжнародна організація цивільної авіації).

МіГ-29: довідка

У 80 роках ХХ століття МіГ-29 був основним багатоцільовим винищувачем країн Варшавського договору та СРСР. Нині перебуває на озброєнні багатьох країн світу.

України наразі має на озброєнні кілька десятків подібних літаків, які модернізує до версії МіГ-29МУ1.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров