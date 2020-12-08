Українські військові отримали модернізований винищувач МіГ-29.

"Укроборонпром" модернізував винищувач МіГ-29 до рівня МіГ-29МУ1.

7 грудня літак прибув зі Львова до місця дислокації підрозділу Повітряних Сил ЗСУ, повідомляє прес-служба "Укроборонпрому".

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Як зазначається, модернізація винищувача дозволила збільшити дальність виявлення повітряних цілей, підвищити точність виведення літака в задану точку та розширити можливості з контролю та реєстрації функціональних параметрів технічного стану літака, двигунів і низки бортових систем.

МіГ-29МУ1 може розвивати швидкість до 2,5 тис. км/год, яку забезпечують два турбореактивні двигуни з форсажною камерою. В перелік озброєння винищувача, окрім 30-мм автоматичної гармати, входять цілий спектр ракет типу “повітря-повітря” для ведення повітряного бою на малих та середніх відстанях, а також бомби та блоки некерованих реактивних снарядів для ураження наземних цілей. Окрім того, літак оснащений розвиненою системою радіоелектронної боротьби, яка призначена для індивідуального захисту літака від атак ворожих зенітно-ракетних комплексів та літаків.

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Автор: УНІАН