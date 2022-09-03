Проїзд буде безкоштовним, люди матимуть гаряче харчування в дорозі, передбачена безкоштовна медична допомога, "підйомні" від "Укрпошти".

"Укрзалізниця" запускає програму безкоштовної евакуації громадян України, які проживають в Криму.

Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін у своєму Telegram-rаналі.

"Річ у тім, що останнім часом в Криму буйно квітне бавовна. ЗСУ знають свою роботу. Президент звертався ж до кримчан, які мешкають біля військових об‘єктів, з проханням уникати наближення до них. Ми тут всі добре знаємо, як воно, коли поруч лунають вибухи: нікому та ніколи такого не побажаєш. Ми запускаємо програму евакуації громадян України, які проживають в Криму. Вони зможуть скористатись евакуаційними поїздами із Запоріжжя, Кривого Рогу, та Одеси", - написав Камишін.

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Він зазначив, що проїзд буде безкоштовним, також люди матимуть гаряче харчування в дорозі, передбачена безкоштовна медична допомога, "підйомні" від "Укрпошти".

Камишін повідомив, що особисто проінспектував вокзали Запоріжжя та Кривого Рогу, які стануть опорними для евакуації жителів Криму, які вирішать евакуюватись "Укрзалізницею".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наголосив, що цього року буквально в повітрі Криму відчувається, що російська окупація там тимчасова, а Україна повертається.

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