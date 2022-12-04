Голова Української Православної церкви (Московського Патріархату) митрополит Онуфрій висвятив у єпископи секретаря Чернівецько-Буковинської єпархії Никиту (Андрій Сторожук), який нещодавно був спійманий в одному ліжку з голим хлопцем із місцевого церковного хору.
І хоча в УПЦ МП тоді не стали коментувати УНІАН деталі свого нового "священного обряду", тепер ясно, що він точно не завадив чернівецькому попу в просуванні по службі.
"Сьогодні, 4 грудня 2022 року, блаженніший митрополит Онуфрій звершив архієрейську хіротонію архімандрита Никити (Сторожука) во єпископи Івано-Франківського і Коломийського", - повідомили в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП.
Допомагав Онуфрію вручати "нові погони" (ну, тобто посвячувати в новий духовний сан) любителю голих хлопчиків Никиті митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій.
Це "священне" дійство московських попів відбувалося у Свято-Пантелеймонівському соборі в київській Феофанії, звідки велася трансляція у соцмережах.
На заході був присутній і підсанкційний настоятель Києво-Печерської Лаври, любитель розкішних автомобілів Павло (Лебідь).
Обшуки в Чернівецькій єпархії УПЦ МП
Як повідомляв УНІАН, 25 листопада в СБУ повідомили, що під час обшуків у Свято-Миколаївському храмі УПЦ знайшли документи про російське громадянство у керівництва єпархії. Пізніше стало відомо, що в нотубуці цих проросійських "священиків" знайшли відео з дитячою порнографією. Файли, за попередніми даними, не були завантажені з інтернету, а відзняті відеокамерою.
Крім того, під час обшуків силовики спіймали секретаря єпархії Никиту в ліжку з голим хлопцем, який співає в місцевому хорі. Повідомляється, що СБУ увійшли в келію, де живе архімандрит, у момент фізичної близькості з хористом.
Санкції проти УПЦ МП
1 грудня президент Володимир Зеленський доручив Раді національної безпеки і оборони внести до Верховної Ради законопроект про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Росії, до яких належить і УПЦ МП. Також Зеленський натякнув, що Києво-Печерську лавру у Московського патріархату можуть відібрати на користь української церкви.
2 грудня РНБО запровадила санкції проти намісника Лаври Павла (Лебедя), екс-нардепа Вадима Новинського та інших священиків УПЦ МП. Під обмеження потрапили близько десяти священнослужителів церкви Московського патріархату. Більшість із них перебувають на тимчасово окупованих територіях України або за кордоном.