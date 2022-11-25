Секретаря єпархії і молодого хлопця, який співає в хорі місцевого храму, раніше виявили в одному ліжку.

Українська православна церква (Московського патріархату), схоже, запровадила новий священний обряд. Але він поки недоступний для простих смертних.

Під час обшуків у Чернівецькій єпархії УПЦ (МП) працівники СБУ виявили в ліжку секретаря єпархії молодого хлопця, який співає в хорі місцевого храму. УНІАН вирішив з'ясувати, в якому релігійному обряді священик і вірунин брали участь.

З цією метою кореспонденти УНІАН звернулися до Синоїдального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ (МП) до Владики Климента (Вечері), голови СІПО. У своєму зверненні до Владики ми запитали:

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– Чи є цей обряд (взаємодія без одягу зі священнослужителем) новим? Коли саме його було запроваджено?

– Чи належить цей обряд до категорії Таїнств, або ж його благословення можуть отримати і нехрещені віряни?

– У яких з храмів Вашої Церкви (окрім Чернівецької Епархії) можна отримати благословення у такий спосіб?

Владика Климент не відповідав на дзвінки представника УНІАН, тому ми відправили йому запит в текстовому повідомленні. Владика пообіцяв надати нам відповідь на наш запит протягом 20 хвилин після отримання нашого звернення.

Однак, всупереч обіцянці, нічого нам так і не сказав, з чого можна зробити висновок, що УПЦ (МП) тримає в таємниці подробиці нового обряду і він, ймовірно, недоступний для простих смертних.

Обшуки в УПЦ (МП) - останні новини

Напередодні стало відомо, що СБУ провела контррозвідувальні заходи на території Чернівецько-Буковинської Єпархії УПЦ (МП).

LB.ua після сповістило, що під час обшуку слідчі стали свідками фізичної близькості секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП архімандрита Микити з хлопцем, який співає у місцевому хорі.

Напередодні Микиту синод УПЦ обрав єпархіальним архієреєм Івано-Франківської єпархії, замість митрополита Івано-Франківського і Коломийського Серафима, який втік до Росії.

Також у Чернівецько-Буковинській єпархії СБУ знайшли методички Кремля.