На сьогодні в Україні більше 2 тис. вакантних посад суддів, і щоб вийти з цієї кризової ситуації, доцільно розглянути можливість тимчасового повернення суддів у відставці на посади.

Про це сказала голова Національної асоціації адвокатів Лідія Ізовтова під час національної дискусії "Доступ до правосуддя: реалії та перспективи", пишуть "Українські новини".

"Вони усі нещодавно пройшли кваліфікаційне оцінювання. Їм потрібно гарантувати залишення того ж розміру суддівської винагороди, яку їм нарахували при звільненні. Ми зможемо реально і дуже швидко наповнити наші суди професійними та досвідченими суддями до часу удосконалення законодавства по створенню і діяльності ВККСУ", - наголосила вона.

Вона нагадала, що наразі робота Вищої кваліфікаційної комісії суддів заблокована, що заважає призначати нових суддів на посади, а тим часом відтік суддів продовжується.

"Коли прийдуть у суди новопризначені судді? Відповіді немає. І чи зможуть новоспечені, молоді судді, якісно здійснювати правосуддя? Адже вони прийдуть у суди, де відсутні професійні судді з досвідом", - наголосила Лідія Ізовітова.

Голова НААУ підкреслила, що через брак кадрів затягується розгляд судових справ і порушується право українців на доступ до правосуддя.

При цьому вона звернула увагу, що вирішувати цю проблему необхідно системно, через відновлення нормальної роботи механізмів призначення суддів і забезпечення умов, за яких не буде дискримінації і приниження кваліфікованих суддів.

Разом з тим на це необхідний час і до системного вирішення цього питання, тимчасове повернення суддів у відставці дозволило б забезпечити нормальну роботу судової системи.

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Автор: УНІАН