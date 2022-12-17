Керівник Офісу президента Андрій Єрмак поінформував співрозмовників про наслідки атаки Росії 16 грудня.

США готові надавати обладнання для швидкого відновлення об’єктів енергетики України після ракетних ударів Росії.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram після зустрічі із помічником державного секретаря Сполучених Штатів з питань енергоресурсів Джеффрі Паєттом та Надзвичайним і Повноважним послом США в Україні Бріджит Брінк.

Він зазначає, що цю зустріч провів за дорученням президента України Володимира Зеленського.

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Єрмак поінформував співрозмовників про наслідки атаки Росії 16 грудня.

"Наша країна потребує обладнання та іншої допомоги для швидкого відновлення об’єктів теплопостачання й енергетики після ракетних ударів з боку РФ", - зазначив Єрмак.

Він повідомив, що представники США запевнили у готовності надавати допомогу Україні, зокрема необхідне обладнання, задля ефективної підтримки українського народу.

Ракетний удар по Україні 16 грудня

16 грудня російські окупанти випустили 70 крилатих та 4 керовані авіаційні ракети по Україні, 60 із яких збили сили протиповітряної оборони.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що внаслідок ракетної атаки росіян пошкоджено близько дев'яти об'єктів генерації. По всій Україні було запроваджено аварійні відключення електроенергії.

Компанія "Укренерго" оголосила, а потім припинила дію надзвичайної ситуації (blackout) в об'єднаній енергосистемі України після масованих російських ракетних ударів.