Експерти освітнього проекту #stop_sexтинг розповіли, як захистити себе та дітей в інформаційному просторі під час війни.
Про це йдеться в прес-релізі проекту.
"Для дітей та підлітків інтернет – це світ розваг та спілкування з друзями, знайомими з різних частин планети. Але важливо пам’ятати, що за відміткою геолокації на пості чи фотографії, потішним відео в соціальній мережі чи одним повідомленням може ховатись справжня небезпека. Особливо у наш час, коли інформаційна війна набирає обертів, в мережі з’являється ще більше злочинців та фейків, а приватний матеріал використовується окупантами для військових нападів у містах країни", – зазначають експерти.
Зокрема, команда #stop_sexтинг виділялила такі актуальні правила поведінки в інформаційному просторі, які допоможуть захистити себе та своїх дітей в інформаційному просторі під час війни:
- Якщо хтось з користувачів в мережі питає приватну інформацію (особистий номер телефону чи номер батьків, де батьки працюють, де родина зараз знаходиться, яка ситуація в місті, де розміщується військова техніка в місті чи військові об’єкти) – не можна ділитися цим з іншими. Навіть, якщо це онлайн-друг, якого дитина знає в житті. Адже зараз дуже часто зламують особисті профілі для отримання інформації, або створюють фейкові профілі.
- Не знімати розміщення та пересування військової техніки та військових у місті, де знаходиться дитина. Оскільки окупанти можуть переглядати відкриті профілі українців для визначення місця розташування військових для подальшого нападу. А також злочинці можуть намагатись вести листування з дитиною для шантажу чи примушування щодо отримання інформації по розміщенню техніки в місті.
- Не знімати місця вибухів та потрапляння снарядів, оскільки окупанти можуть використовувати фото та відео дані, які потрапили до мережі, для коригування подальшого нанесення вогню по місту.
- Не переходити за невідомими посиланнями, які були надіслані у приватні повідомлення в будь-якій соціальній мережі чи месенджері. Адже за ними можуть ховатись хакерські атаки.
- Якщо ви переглядаєте та обговорюєте новини з дитиною, то варто переконатися у їх правдивості. Усі новини, заяви високопосадовців та обмеження в містах краще повторно перевірити у пошуку Гугл, першоджерелах та офіційних каналах комунікації.
- Потрібно зробити профілі у соціальних мережах закритими, щоб писати дитині, переглядати вміст її сторінки могли лише ті, кого дитина додасть в "друзі".
- Якщо дитину автоматично додали до невідомих груп, то важливо відписатись від них та заблокувати. А також розповісти про це дорослим.
- Якщо до дитини хтось пише з проханням допомоги або виконати спеціальне завдання, то важливо, щоб дитина повідомила про це дорослим. Разом зробити скріншот групи, повідомлень та через онлайн форму звернутись до кіберполіції – https://ticket.cyberpolice.gov.ua/
"Пам’ятайте, що все, що ми пишемо та публікуємо в мережі, навіть у приватних повідомленнях, воно назавжди залишається в інтернеті. Тому перед публікацією ще раз оцініть, чи може будь-яким чином ця інформація нашкодити вам, вашим близьким? А під час війни – нашим містам та захисникам?", – зазначають експерти #stop_sexтинг.
Як повідомляв УНІАН, раніеше експерти дали кілька порад, як вберегти психічне здоров’я дітей під час війни.