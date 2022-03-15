Важливо пам’ятати, що за відміткою геолокації на пості чи фотографії, потішним відео в соціальній мережі чи одним повідомленням може ховатись справжня небезпека.

Експерти освітнього проекту #stop_sexтинг розповіли, як захистити себе та дітей в інформаційному просторі під час війни.

Про це йдеться в прес-релізі проекту.

"Для дітей та підлітків інтернет – це світ розваг та спілкування з друзями, знайомими з різних частин планети. Але важливо пам’ятати, що за відміткою геолокації на пості чи фотографії, потішним відео в соціальній мережі чи одним повідомленням може ховатись справжня небезпека. Особливо у наш час, коли інформаційна війна набирає обертів, в мережі з’являється ще більше злочинців та фейків, а приватний матеріал використовується окупантами для військових нападів у містах країни", – зазначають експерти.

Зокрема, команда #stop_sexтинг виділялила такі актуальні правила поведінки в інформаційному просторі, які допоможуть захистити себе та своїх дітей в інформаційному просторі під час війни:

Якщо хтось з користувачів в мережі питає приватну інформацію (особистий номер телефону чи номер батьків, де батьки працюють, де родина зараз знаходиться, яка ситуація в місті, де розміщується військова техніка в місті чи військові об’єкти) – не можна ділитися цим з іншими. Навіть, якщо це онлайн-друг, якого дитина знає в житті. Адже зараз дуже часто зламують особисті профілі для отримання інформації, або створюють фейкові профілі.

Не знімати розміщення та пересування військової техніки та військових у місті, де знаходиться дитина. Оскільки окупанти можуть переглядати відкриті профілі українців для визначення місця розташування військових для подальшого нападу. А також злочинці можуть намагатись вести листування з дитиною для шантажу чи примушування щодо отримання інформації по розміщенню техніки в місті.

Не знімати місця вибухів та потрапляння снарядів, оскільки окупанти можуть використовувати фото та відео дані, які потрапили до мережі, для коригування подальшого нанесення вогню по місту.

Не переходити за невідомими посиланнями, які були надіслані у приватні повідомлення в будь-якій соціальній мережі чи месенджері. Адже за ними можуть ховатись хакерські атаки.

Якщо ви переглядаєте та обговорюєте новини з дитиною, то варто переконатися у їх правдивості. Усі новини, заяви високопосадовців та обмеження в містах краще повторно перевірити у пошуку Гугл, першоджерелах та офіційних каналах комунікації.

Потрібно зробити профілі у соціальних мережах закритими, щоб писати дитині, переглядати вміст її сторінки могли лише ті, кого дитина додасть в "друзі".

Якщо дитину автоматично додали до невідомих груп, то важливо відписатись від них та заблокувати. А також розповісти про це дорослим.

Якщо до дитини хтось пише з проханням допомоги або виконати спеціальне завдання, то важливо, щоб дитина повідомила про це дорослим. Разом зробити скріншот групи, повідомлень та через онлайн форму звернутись до кіберполіції – https://ticket.cyberpolice.gov.ua/

"Пам’ятайте, що все, що ми пишемо та публікуємо в мережі, навіть у приватних повідомленнях, воно назавжди залишається в інтернеті. Тому перед публікацією ще раз оцініть, чи може будь-яким чином ця інформація нашкодити вам, вашим близьким? А під час війни – нашим містам та захисникам?", – зазначають експерти #stop_sexтинг.

Як повідомляв УНІАН, раніеше експерти дали кілька порад, як вберегти психічне здоров’я дітей під час війни.