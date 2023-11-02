В цьому вагоні евакуювали мешканців Ірпеня до столиці ще навесні минулого року і його обстріляли росіяни.

1 листопада у Києві на Михайлівській площі почали монтувати обстріляний росіянами вагон "Укрзалізниці". За допомогою крана вагон встановили на колію, де він стоятиме близько місяця.

У пресслужбі "Укрзалізниці" виданню "Вечірній Київ" пояснили, що вагон монтують до Дня залізничників, який відзначатимуть 4 листопада.

Повідомляється, що в цьому вагоні евакуювали мешканців Ірпеня до столиці ще навесні минулого року і його обстріляли росіяни.

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"На щастя, в той момент потяг був порожнім: тільки їхав за ірпінцями. І за якийсь час через підрив мосту він так і не доїхав до міста. Проте нас це не зупинило, залізничники евакуювали людей з околиць Ірпеня та довезли до Києва. Власне, зараз цей вагон для нас як символ незламності", - заявили у пресслужбі.

Новини "Укрзалізниці"

"Укрзалізниця" підписала договір із "Крюківським вагонобудівним заводом" на придбання 44 пасажирських вагонів вартістю в понад 1 млн. 951 тисячу грн. У рамках нового договору буде виготовлено 20 купейних вагонів, 12 вагонів СВ, 9 плацкартних вагонів, які закуповуються вперше з 2008 року, та 3 вагони, призначені для перевезення пасажирів з інвалідністю.

В "Укрзалізниці" відреагували на чисельні прохання пасажирів та вирішили подовжити маршрут нового поїзда Варшава - Рава-Руська - Львів - Коломия до Чернівців.

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