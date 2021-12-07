Батько, який лікував хлопчика церковним маслом і не давав їсти, каже, що усвідомив помилки.

Приморський райсуд Одеси повернув підлітка з інвалідністю у родину, в якій його мало не заморили голодом.

Про це сказано в рішенні суду. Згідно з документом, з відповідним позовом до суду звернулися представники Приморської районної адміністрації Одеси та Служби у справах дітей міськради.

Встановлено, що 19 липня в Одеську обласну дитячу клінічну лікарню швидка допомога доставила підлітка в супроводі його батька. Дитина була у тяжкому стані через кахексію, зневоднення, значну втрату маси тіла та інше. Також на тілі хворого було багато синців. У правоохоронні органи повідомили про факти фізичного і психологічного знущання, а також про тортури голодом.

Згідно з документом, хлопчик спостерігається психіатрами з приводу розумової відсталості з ознаками аутизму, проблеми з розвитком почалися з півтора років. Йому призначено статус інваліда дитинства.

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Його батько пояснив, що лікував дитину з благословення духовного наставника отця Іона церковним методом, наносив на тіло "святе масло під керівництвом сина". Харчування у дитини було пісним без вживання м'яса і молочних продуктів протягом дев'яти років. Вагу неповнолітній почав втрачати з березня 2021 року. Приблизно за два тижні до госпіталізації він почав погано їсти і пити. Батько був переконаний, що син виліковується, але помилився.

У той же час чиновники з'ясували, що підліток проживає з батьками, дідусем і бабусею у 4-кімнатній квартирі, в якій є все необхідне (меблі, побутова техніка, електро-, водо - і газопостачання). Відносини в родині хороші. Хлопчик перебуває на індивідуальній формі навчання в Одеській спеціалізованій школі №75.

"У дитини є окрема кімната, облаштована всіма необхідними меблями, речі в достатній кількості, місце для навчання. Тобто батьки створили найкращі умови для розвитку та проживання сина", - йдеться у рішенні.

Суд не виявив негативних характеристик, доказів винуватості відповідачів та умисного жорстокого поводження з сином. Сам факт наявності проблем, пов'язаних з його здоров'ям, інвалідністю – не є підставою для висновку про позбавлення батьківських прав і (або) вилучення його з сім'ї.

Крім того, в обласній лікарні підтвердили, що з моменту госпіталізації батько постійно перебуває з дитиною, доглядає за ним, опанував методику годування сина через шлунковий зонд (це необхідно, зокрема, через те, що у хлопчика дисфагія – розлад акту ковтання). Виконує рекомендації лікарів по харчуванню, додає в суміші м'ясо, рибу.

За словами чоловіка, він винен у тому, що не знав, як можна нагодувати дитину іншим способом. При цьому заперечує звинувачення в умисних знущаннях над сином.

Заслухавши сторони, суд у повному обсязі відмовив позивачам.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі у липні був госпіталізований 16-річний підліток, якого вдома ледь не заморили голодом. Під час госпіталізації його вага становила близько 30 кг при зрості приблизно 1 м 80 см. У нього було виснаження, зневоднення, на тілі – гематоми.

Батько хлопчика розповів, що у сина – відхилення у розвитку, він не розмовляє та інше. Спочатку батьки зверталися до лікарів, які нібито не могли встановити причину психічних відхилень. Тоді люди звернулися до священика, і він, за словами батька, порадив виключити з раціону їжу тваринного походження, а також проводити помазання. Чоловік стверджував, що гематоми на тілі підлітка – сліди від таких обрядів.

Поліція почала розслідування за ст. 166 Кримінального кодексу ("злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлено опіку або піклування")

Автор: Лариса Козова