Хлопчика помістили до Тернопільського центру соціальної реабілітації дітей, він цьому зрадів.

У Тернополі патрульні разом з працівниками соціальних служб тимчасово вилучили у батька 11-річного сина, який проживав у неналежних умовах.

Про це повідомляє патрульна поліція Тернопільської області.

Зазначається, що 16 серпня інспектори відділу зв'язків із громадськістю у складі мобільної бригади здійснили черговий рейд у сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах.

"Відвідавши одну з таких сімей, що на вулиці 15 Квітня, вони побачили жахливі антисанітарні умови, в яких проживала малолітня дитина. Брудний посуд, одяг та підлога, голодний хлопчик, а поряд – батько з ознаками алкогольного сп'яніння, який доказував поліцейським, що син живе в належних умовах та в достатку", – йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що у хлопчика є вади слуху: він погано чує та говорить.

Читайте такожБатьки прикували ланцюгом до батареї та били: у поліції розповіли про порятунок 7-річного хлопчика у Кривому Розі"Та навіть попри це, він розповів поліцейським, що у квартирі часто відбуваються застілля, приходять чужі люди, які шумлять, вживають алкоголь та курять. З'ясовуючи усю потрібну інформацію, дитина повідомила, що не їла уже 2 дні, а сьогодні (16 серпня – УНІАН) зранку випила залишки солодкої води", – розповіли правоохоронці.

З огляду на з'ясовані обставини, поліцейські не могли далі залишити дитину за адресою проживання. Вони разом із працівниками соціальних служб оформили всі необхідні документи для негайного вилучення дитини із сім'ї.

"Дитина зраділа такому рішенню, швидко зібрали речі та разом із патрульними поїхали до Тернопільського центру соціальної реабілітації дітей", – сказано у повідомленні.

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Автор: Світлана Макринська