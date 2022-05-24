У міськраді нагадали про заборону перебування людей у зазначений проміжок часу на вулицях.

В Одесі та Одеській області розпорядженням начальника ОВА Максима Марченка з 25 травня буде змінено час комендантської години.

Про це повідомляє Одеська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що з 25 травня комендантська година діятиме з 23 години 00 хвилин до 05 годин 00 хвилин.

У міськраді нагадали про заборону перебування людей у зазначений проміжок часу на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області через шторм у Чорному морі знизилася загроза висадки ворожого десанту на узбережжя. На узбережжі Одеського регіону шторм може викинути морські міни.

В цілому обстановка на Бессарабському напрямку стабільно напружена, але контролюється українськими силами оборони. На території Придністровського регіону Молдови значних переміщень особового складу і техніки не фіксується.

Корабельне угруповання окупаційних сил в північно-західній частині Чорного моря продовжує блокувати судноплавство і погрожувати Україні ракетними ударами.

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