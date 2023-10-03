Місцевій жительці, яка стала фігуранткою кримінальної справи, не сподобалося, що переселенка, яка врятувалася від окупантів, підтримує Україну.

В Одесі правоохоронці викрили колаборантку, яка у соціальних мережах закликала Кремль вбивати переселенців і бомбити підрозділ української спецслужби, коли фахівці фіксували наслідки ворожої атаки.

Як повідомляє регіональний главк Національної поліції, викрито жительку Пересипського району міста. Встановлено, що 57-річна жінка у проросійськи налаштованих чат-ботах розміщувала дописи антиукраїнського контенту, у яких закликала до підтримки рішень та дій держави-агресорки.

"Містянка в одному з популярних месенджерів виказувала всіляку підтримку Російській Федерації, виправдовувала її збройну агресію проти України та з нетерпінням очікувала приєднання до Росії. До прикладу, під публікацією про нібито влучання в один з об’єктів дронів жінка залишила заклик знищити підрозділ спецслужби, яка займається документуванням злочинів РФ", - розповіли поліцейські.

Відео дня

Також колаборантка прочитала новину про те, що жителька окупованого населеного пункту України врятувалася та приїхала до Одеси, де продовжує підтримувати Україну, в тому числі – ЗСУ. "Тоді зловмисниця закликала московитів скоріше приходити до Одеси, бо для них тут "багато роботи"... Також одеситка стверджувала, що нібито Росія є єдиною державою, яка захищає громадян України", - йдеться у повідомленні.

У фігурантки вилучили мобільний телефон із доказами злочину. Відкрито провадження за ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України - колабораційна діяльність, тобто публічні заклики громадянином України до підтримки рішень та дій держави-агресора.

Затримання зрадників і колаборантів

Як повідомляв УНІАН, донецька колаборантка закликала президента РФ Володимира Путіна відправити на фронт з окупованого Донбасу слідом за чоловіками жінок. Відповідне відеозвернення було записано та оприлюднено Наталією "Вовчицею", яка запевняє, що в 2014 році брала участь у захопленні влади в Донецьку разом з бойовиками "ДНР" та заважала силам АТО відновити порядок в регіоні. За словами колаборантки, жінки нібито самі йдуть у військкомати, де благають, щоб їх взяли на фронт воювати проти України, але їм відмовляють.

Раніше СБУ затримала у Києві двох поплічниць РФ, які працювали на головного редактора прокремлівського порталу "Вся Тверь" Олександра Зеніна - за вказівками росіянина зрадниці щодня поширювали в українському сегменті популярних соцмереж та Телеграм-каналів до 70 фейкових повідомлень про війну, яку РФ веде проти України. Але зловмисниці не казали правду, а масово "розганяли" дезінформацію про хід бойових дій та намагалися дискредитувати ЗСУ.

Вас також можуть зацікавити новини: