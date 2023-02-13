Він намагався "легалізуватися" під виглядом волонтера, видаючи себе за переселенця з Луганщини.

Служба безпеки України затримала у Києві колаборанта, який намагався сховатися від правосуддя у лавах представництва Червоного Хреста.

"Служба безпеки затримала у Києві ворожого поплічника, який перебував у розшуку за добровільну співпрацю з російськими окупантами на тимчасово захопленій частині сходу України. Зловмисником виявився колишній керівник сектору створеного загарбниками "управління пенсійного фонду ЛНР у Новопсковському районі", - розповіли у повідомленні в Telegram-каналі СБУ.

Зауважується, що ще торік співробітники СБУ викрили колаборанта, задокументували його злочинну діяльність і оголосили в розшук.

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"У ході оперативних дій українська спецслужба встановила, що зловмисник приховано прибув до столиці, де намагався "легалізуватись" під виглядом волонтера місцевого представництва "Товариства Червоного Хреста України". Під час "працевлаштування" до гуманітарної установи колаборант видавав себе за переселенця з Луганщини і приховав факти своєї співпраці з агресором", - йдеться у повідомленні.

У подальшому він планував втекти від правосуддя за кордон під виглядом учасника міжнародного волонтерського руху.

"Втім, співробітники Служби безпеки завадили цьому – своєчасно викрили і затримали зловмисника. За даними слідства, фігурантом є житель Луганщини, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. За це його призначили до складу місцевої окупаційної адміністрації", - зазначили в СБУ.

Так, додали в СБУ, перебуваючи на "посаді", чоловік виконував вказівки Москви щодо поширення кремлівського режиму на території регіону.

"Правопорушник брав участь у впровадженні на Луганщині "рубльової зони" через пенсійні виплати", - сказано у повідомленні.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу (колабораційна діяльність). Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує покарання до 10 років ув'язнення.

Затримання зрадників і колаборантів в Україні

СБУ затримала двох агентів Російської Федерації, які допомагали російським окупантам підготувати ракетні удари по залізничних вузлах та енергооб’єктах Одеси і Херсона.

Служба безпеки України затримала зрадника, який "зливав" ворогу дані про наступальні операції українських військ.

Окрім цього Служба безпеки України повідомила про підозру двом підлеглим колаборанта Сальдо.