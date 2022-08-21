Цією дитиною виявився син колаборантки- виховательки.

У тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області на "відкриття" росіянами дитячого садка привели лише одну дитину - сина працівниці цього закладу дошкільної освіти.

Про це повідомила депутат Новокаховської міської ради Ірена Лепень.

"На відкриття дитячого садочку "Івонька" у Новій Каховці під патронатом окупанта прийшли нова гауляйтерна завідувачка, одна вихователька і один відвідувач – хлопчик працівниці садка. Інші діти відвідувати цей дитсадочок відмовилися", - розповіла вона.

Окупаційна влада Херсонщини також погрожує батькам штрафувати на 148 тис. рублів за незгоду віддавати дітей до "нових" шкіл. Такі заходи називають попереджувальними, повідомили в Херсонській ОВА.

"З вересня у захоплених навчальних закладах області загарбники планують почати навчальний рік за російськими програмами. Родинам, які відмовляються віддавати на таке "навчання" своїх дітей, погрожують виселенням та конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський заявив, що Останнім часом російські окупанти на Херсонщині посилили фільтраційні заходи, а кількість людей, яких вони викрадають, збільшується.

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