Під ударом фільтраційних заходів опинились активісти і вчителі.

Останнім часом російські окупанти на Херсонщині посилили фільтраційні заходи, а кількість людей, яких вони викрадають, збільшується.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у коментарі Укрінформу.

"Кількість викрадених російськими загарбниками жителів Херсонщини збільшилася в рази. Під ударом – волонтери, які працюють на захоплених територіях, голови ОСББ, які відмовляються від співпраці з окупантами", - розповів Соболевський.

При цьому якщо окупанти хочуть змусити співпрацювати когось з подружжя, то забрати можуть обох, зазначив він.

За словами Соболевського, в даний час небезпечно лишатися на окупованих територіях вчителям. Ті вчителі, які лишилися на захоплених територіях, отримуватимуть виплати за простій, їхні соціальні права захищені, в умовах окупації вони не можуть працювати - ні вести уроки онлайн, ні як репетитори, сказав перший заступник голови Херсонської облради.

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня ​правоохоронці повідомили про підозру в колабораціонізмі екс-директору ліцею, який очолив псевдоуправління освіти на території окупованої Херсонської області.

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