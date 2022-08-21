Окупантам дали завдання не дати Збройним силам України перейти до контрнаступу. Вони до останнього будуть захищати сухопутний коридор до окупованого Криму.
Про це офіцер ЗСУ Валерій Прозапас заявив в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Я думаю, що для них стоїть чітке завдання не дати Збройним силам України перейти до контрнаступу. Росіяни будуть захищати сухопутний коридор до Криму, який є дуже важливим для них. Тому нам потрібно більше зброї та краще підготуватись до контрнаступу, щоб вибити окупантів з нашої землі", - додав він.
За словами офіцера, росіяни активно залучають авіацію по українських позиціях на Херсонщині.
"Протягом останнього місяця росіяни ведуть активну оборону своїх позицій на Херсонщині. Ми ж намагаємось просунутись далі. На півдні України дається в знаки перевага російської армії в авіації. Оскільки ті території, які ми важкими боями звільнили, росіяни атакують з неба. По 3-4 вильоти за день роблять росіяни по наших позиціях", - розповів Прозапас.
Дещо раніше повідомлялося, що Росія скорочує військові частини через великі втрати особового складу.