Російські військові активно залучають авіацію для боїв.

Окупантам дали завдання не дати Збройним силам України перейти до контрнаступу. Вони до останнього будуть захищати сухопутний коридор до окупованого Криму.

Про це офіцер ЗСУ Валерій Прозапас заявив в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Я думаю, що для них стоїть чітке завдання не дати Збройним силам України перейти до контрнаступу. Росіяни будуть захищати сухопутний коридор до Криму, який є дуже важливим для них. Тому нам потрібно більше зброї та краще підготуватись до контрнаступу, щоб вибити окупантів з нашої землі", - додав він.

За словами офіцера, росіяни активно залучають авіацію по українських позиціях на Херсонщині.

"Протягом останнього місяця росіяни ведуть активну оборону своїх позицій на Херсонщині. Ми ж намагаємось просунутись далі. На півдні України дається в знаки перевага російської армії в авіації. Оскільки ті території, які ми важкими боями звільнили, росіяни атакують з неба. По 3-4 вильоти за день роблять росіяни по наших позиціях", - розповів Прозапас.

Дещо раніше повідомлялося, що Росія скорочує військові частини через великі втрати особового складу.

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