Водосховище вміщує в себе майже 35 мільйонів кубометрів води, проте зараз її там в п'ять разів менше.

В окупованому Росією Криму обміліло ще одне водосховище - Партизанське.

Водосховище вміщує в себе майже 35 мільйонів кубометрів води. За останніми даними, його об'єм становить менш як 7 мільйонів кубометрів, пише Крим.Реалії.

Третя за обсягом штучна водойма на півострові після Чорноріченського і Сімферопольського водосховищ знаходиться за 10 кілометрів від Сімферополя.

Водойму побудували в 1966 році на гірській річці Альма для того, щоб постачати водою західну частину Сімферополя і його околиці.

Влітку 2020 року через тривалу посуху об'єм води в річці Альма був виснажений, в результаті чого Партизанське водосховище практично не наповнювалося, а в листопаді перестало наповнюватися зовсім. Однак водозабір, попри введення окупаційною владою графіка подачі води в Сімферополі, з водосховища не припинився, що й призводить до його виснаження. Погіршує ситуацію і той факт, що водойма є водосховищем природного стоку, і наповнювати його зі свердловин не стали.

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Засуха в Криму: що відомо

З 24 серпня в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів через посуху й обміління водосховищ почали вводити обмеження на подачу води. Питну воду жителям подають строго по годинах - вранці та ввечері. З 23 вересня обмежувальні заходи подачі води ввели в Алушті, Партеніті та Малому Маяку. Також через пересохлі свердловини воду у 29 сіл північного Криму доставляють цистернами.

Окупаційна влада Криму повідомила, що готується до «гіршого сценарію» з водозабезпеченням півострова.

Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне річище Дніпра з півостровом.

Після окупації Криму Росією у 2014 році постачання води на півострів припинили. Ситуація з водопостачанням там з того часу постійно погіршується.

Влада України заявляє, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал до Криму можливо тільки після деокупації півострова.

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Автор: УНІАН