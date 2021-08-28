Дивний танець з танками показали відвідувачам форуму "Армія-2021" в окупованому Криму.
Шоу з військовою технікою пройшло 27 серпня. Противники мілітаризації Росією українського півострова негайно ж розібрали дійство на кадри.
Як свідчать відзняті кадри, крім прокату бойової техніки й змагань машин окупаційна влада вирішила потішити гостей "вальсом" танків.
Організатори чомусь встромили у гармату одного з танків кошик з квітами. Всього у танці взяли участь три одиниці техніки.
— Մιtαuskαs 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) August 27, 2021
Під музичний супровід два танки "синхронно кружляли" в ритмі вальсу навколо третього, що виставив гармату в бік глядачів.
Попереду техніки танцювала група жінок у сукнях.
Вас також можуть зацікавити новини
- Росіянин дістав мачете в супермаркеті після прохання касира вдягти маску (відео)
- Трирічну дитину на смерть затиснуло дверима автобуса в Росії
- Набридла в Держдумі всім: любительку "руського міра" Поклонську відправлять в Африку - росЗМІ
- Ревнива росіянка роздягла догола і обстригла неповнолітню коханку чоловіка
- Російський винищувач Су-24 не долетів на ремонт – упав біля поля (відео)