Шоу з військовою технікою пройшло 27 серпня.

Дивний танець з танками показали відвідувачам форуму "Армія-2021" в окупованому Криму.

Шоу з військовою технікою пройшло 27 серпня. Противники мілітаризації Росією українського півострова негайно ж розібрали дійство на кадри.

Як свідчать відзняті кадри, крім прокату бойової техніки й змагань машин окупаційна влада вирішила потішити гостей "вальсом" танків.

Організатори чомусь встромили у гармату одного з танків кошик з квітами. Всього у танці взяли участь три одиниці техніки.

Під музичний супровід два танки "синхронно кружляли" в ритмі вальсу навколо третього, що виставив гармату в бік глядачів.

Попереду техніки танцювала група жінок у сукнях.

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Автор: Іван Бойко