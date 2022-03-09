Російські фейки вже спростував і головний рабин Житомира Шломо Вільгельм.

СБУ повідомила про черговий фейк від російської пропаганди: на закордонних ресурсах почали розміщувати статтю про нібито переслідування євреїв у Житомирській області.

В СБУ зазначили, що у фейковій новині йдеться про те що мовляв, місцеве населення влаштовує погроми.

"Це – відверта брехня, за рахунок якої ворог намагається посіяти міжнаціональну ворожнечу всередині нашої країни", - йдеться у повідомленні СБУ.

Російські фейки вже спростував і головний рабин Житомира Шломо Вільгельм.

"Україна – вільна демократична країна. Тут мирно та дружно живуть люди всіх національностей, тут виросли мої діти, які навчалися у школі, де викладають українською мовою. Про який нацизм може взагалі йтися? Я закликаю всіх відповідально ставитися до будь-якої інформації, перевіряти все через надійні і чесні ресурси, не довіряти хайповим заголовкам на сумнівних вебсайтах. Давайте будемо розумнішими і не дозволимо режисерам і технологам цієї війни втілити свої смертоносні сценарії", – заявив він.

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