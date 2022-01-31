Після аналізу ДНК вченим вдасться дізнатися дещо про історію його життя та походження.

На Мамай-Горі під Дніпром археологи виявили рештки людини, яка проживала на території України майже сім тисяч років тому.

Про це повідомила співробітниця Інституту археології НАН України Інна Потєхіна на своїй сторінці у Facebook.

"Він повернувся із майже 7000-літнього небуття, прибув до нас з Мамай Гори над Дніпром, де 2020 р. експедиції Запорізького університету під керівництвом відомого українського археолога Геннадія Тощева пощастило натрапити на великий неолітичний некрополь", - розповіла науковиця, опублікувавши фото черепа, який розшукали археологи.

Вона зазначила, що невдовзі, після детальної розчистки буде видно реальні риси обличчя "далекого пращура".

"Широке лице з похилим чолом, низькі прямокутні орбіти, мужні обриси нижньої щелепи. А вже після ретельного антропологічного дослідження і аналізу ДНК дізнаємось дещо про історію його життя та походження", - зазначила Потєхіна.

Нагадаємо, у Києві провал в асфальті раптово відкрив підвал садиби початку ХІХ століття.

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