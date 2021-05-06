За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрована у Києві, Донецькій та Харківській областях.

В Україні за добу виявили 6038 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 271 дитина та 113 медпрацівників.

Читайте такожЗалишками доз вакцин від COVID-19 більше не щеплюватимуть публічних діячівПро це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов на сторінці в соцмережі. За його даними, за добу було госпіталізовано 1849 осіб; зафіксовано 374 летальних випадків; одужало 14 351 особа.

Крім цього, проведено тестувань за добу - 72 373 (зокрема методом ПЛР – 36 945, методом ІФА – 12 460, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 968).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 2 097 024 особи;

одужало – 1 711 709 осіб;

летальних випадків – 45 451;

проведено ПЛР-тестувань – 9 555 109.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (622), Донецькій (599), Харківській (544), Дніпропетровській (543) та Рівненській (403) областях.

24 494 людини щеплено проти COVID-19 за добу 5 травня 2021 року в Україні.

783 812 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 783 810 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 419 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ – 622 випадки/ 5 608 щеплень;

Вінницька область – 147 випадків/ 1 096 щеплень;

Волинська область – 161 випадок/ 196 щеплень;

Дніпропетровська область – 543 випадки/ 2 604 щеплення;

Донецька область – 599 випадків/ 1 389 щеплень;

Житомирська область – 107 випадків/ 442 щеплення;

Закарпатська – 72 випадки/ 408 щеплень;

Запорізька область – 357 випадків/ 1 080 щеплень;

Івано-Франківська область – 51 випадок/ 401 щеплення;

Київська область – 126 випадків/ 1 886 щеплень;

Кіровоградська область – 42 випадки/ 442 щеплення;

Луганська область – 237 випадків/ 493 щеплення;

Львівська область – 166 випадків/ 1 610 щеплень;

Миколаївська область – 210 випадків/ 869 щеплень;

Одеська область – 329 випадків/ 1 038 щеплень;

Полтавська область – 395 випадків/ 76 щеплень;

Рівненська область – 403 випадки/ 551 щеплення;

Сумська область – 139 випадків/ 562 щеплення;

Тернопільська область – 101 випадок/ 419 щеплень;

Харківська область – 544 випадки/ 431 щеплення;

Херсонська область – 125 випадків/ 460 щеплень;

Хмельницька область – 166 випадків/ 978 щеплень;

Черкаська область – 297 випадків/ 597 щеплень;

Чернівецька область – 74 випадки/ 313 щеплень;

Чернігівська область – 25 випадків/ 545 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Щеплення проводилось 169 мобільними бригадами з імунізації та 1 147 пунктами щеплення.

Станом на 5 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 519 165 людей.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Погоріла