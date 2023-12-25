Наразі виплата компенсацій за пошкоджене житло доступна тільки на підконтрольних Уряду України територіях.

У 2024 році в Україні планують запровадити механізм виплати компенсацій за пошкоджене житло, яке знаходиться на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомила заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Наталія Козловська. Запровадження можливості отримання компенсацій за пошкоджене житло, що знаходиться на тимчасово окупованих територіях, вона назвала одним з основних планів на 2024 рік.

Зазначається, що пілотний проект, з яким вже тестується функція – місто Мелітополь Запорізької області. Наразі виплата компенсацій за пошкоджене житло доступна тільки на підконтрольних Уряду України територіях.

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"У 2023 році було прийнято інноваційний закон, який передбачає впровадження компенсаційного механізму для тих, хто втратив житло внаслідок російської агресії. (...) З травня на місцях працюють комісії, що займаються оцінкою пошкодженого і знищеного житла. Комісії перевіряють пошкоджене житло, оцінюють його за відповідним чек-лістом і визначають суму компенсації. Маємо понад 2 мільярди гривень, виплачених для термінових ремонтів. Саме завдяки синергії роботи держави та органів місцевого самоврядування вдалося досягти такого результату", – розповіла Козловська.

Компенсації за пошкоджене житло в Україні

Програма "єВідновлення", за якою громадяни можуть отримати компенсацію на ремонт пошкодженого житла, розпочала свою роботу у травні 2023 року. В її рамках можна отримати до 200 тисяч гривень.

В жовтні Рада розширила форми компенсації, за якими можна претендувати на виплату по програмі "єВідновлення". На виплату можуть претендувати і ті українці, які зробили ремонт пошкодженого житла за власний кошт.

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