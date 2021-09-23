Всього виставили на продаж чотири купюри.

Рідкісну купюру в 100 доларів виставили на продаж. За неї просять 1,5 тисячі доларів, що становить майже 40 тисяч гривень.

Відповідне оголошення оприлюднено на OLX.

"Рідкісні 100-доларові банкноти з гарним номером. Стан банкнот - ABOUT UNCIRCLATED", - зазначено в оголошенні.

Особливість цієї банкноти - нібито рідкісний номер LF 60000004 A.

Саме на цій банкноті є пляма від чорнила, що може викликати проблеми, якщо її захочуть обміняти.

Читайте такожБританська бабуся знайшла монету вартістю у сто тисяч фунтів у коробці з мотлохомВсього в оголошенні фото чотирьох купюр та в номері кожної кілька разів поспіль повторюється одна й та ж цифра.

Купюри з рідкісними номерами можна продати дорожче їх номінальної вартості, але головна умова для боніста - людини, що колекціонує банкноти – ідеальний стан купюри.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Києві чоловік став щасливими володарем рідкісної монети, яку йому дали на здачу в одному з супермаркетів на Троєщині. За рідкісну залізну гривню 1995 року він може отримати майже 1 тисячу гривень.

Автор: Анастасія Горбачова