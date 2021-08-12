Чоловік невимовно радий випадковому придбанню на Троєщині.

В Києві чоловік став щасливим володарем рідкісної монети, яку йому дали на здачу в одному з супермаркетів на Троєщині. Тепер він може отримати за неї майже 1 тисячу гривень.

Про випадковий подарунок долі киянин розповів у спільноті нумізматів "Аверс" на Facebook.

Так, чоловік не думав про те, що йому попадеться рідкісна монета. Він просто зробив покупки в супермаркеті та взяв здачу, сплативши за продукти. Переглядаючи гроші, він побачив дату випуску однієї з монет. Виявилося, йому дали рідкісну залізну гривню 1995 року.

Така знахідка коштує майже 1 тисячу гривень, ціна залежить від стану монети. У коментарях користувачі пораділи за киянина, деякі навіть зізналися, що вони заздрять удачливості чоловіка.

Читайте також"Якби вона могла почути": за що ровесники України вдячні їй та чому трохи ображаютьсяЗнайшлися і такі користувачі, які не повірили словам киянина. У спільноті все частіше почали з'являтися публікації про те, що на здачу в певних супермаркетах можна отримати рідкісні монети. Сам чоловік, який похвалився знахідкою, запевняє у своїй правоті та наполягає на тому, що йому просто пощастило.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що до 30-річчя Незалежності України Нацбанк вводить в обіг нові монети.

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Автор: Поліна Кузенко