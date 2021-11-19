Співробітники ДСНС та поліцейські перевірятимуть пічне та електрообладнання.

Масштабні рейди пожежників стартують в Україні. До українців можуть прийти співробітники ДСНС та поліцейські, щоб перевірити пічне та електрообладнання.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Рішення про перевірки приватних будинків прийняли після двох трагічних випадків. Напередодні у Вінницькій та Хмельницькій областях через пожежі загинули десять людей, шестеро з них - діти.

Пожежники та поліцейські ходитимуть по домівках людей та перевірятимуть правильність експлуатації печей та електроприладів. Почнуть з багатодітних сімей й тих, хто перебуває на обліку у соціальних служб.

Загибель дітей на Хмельниччині - що відомо

Четверо дітей загинули у пожежі на Хмельниччині. Молодшому малюкові не виповнилося й року. Старшому було всього шість.

Найімовірніше, від вогню в печі вилетіли іскри, а діти вже могли спати, коли чадний газ заповнив кімнату. Батьки спали в іншій кімнаті. Батько кинувся рятувати дітей, коли відчув дим, але було вже пізно. Є підозра, що насправді дорослих вдома не було.

Дільничний раніше приходив до них й вказував на необхідність відремонтувати грубку, але люди реагували агресивно. Тепер же батькам загрожує тюремне ув'язнення.

Читайте також Російська співачка заснула з циганкою та мало не згоріла: вона у комі, тіло спалене на 50% (фото, відео) Загибель родини на Вінниччині - що відомо

Цілу сім'ю - батьків і чотирьох діток, від шести до 11 років, знайшли мертвими у закопченому будинку на Вінниччині. У будинку всі стіни чорні від кіптяви, а холодильник розплавився.

За попередніми висновками пожежників, спочатку почав диміти подовжувач, а від нього вже почав тліти холодильник та інші речі. У цей момент і дорослі, і діти міцно спали. Всі померли уві сні.

Вас також можуть зацікавити новини:

Погрожував розправою: у Краматорську чоловік зґвалтував 11-річну дівчинку

На Херсонщині діти знущалися над однокласницею: створили сторінку в Instagram і викладали нецензурні фото

Задимився і почав плавитися: під час засідання Ради загорівся пульт для голосування (відео)

Автор: Анастасія Горбачова