Масштабні рейди пожежників стартують в Україні. До українців можуть прийти співробітники ДСНС та поліцейські, щоб перевірити пічне та електрообладнання.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Рішення про перевірки приватних будинків прийняли після двох трагічних випадків. Напередодні у Вінницькій та Хмельницькій областях через пожежі загинули десять людей, шестеро з них - діти.
Пожежники та поліцейські ходитимуть по домівках людей та перевірятимуть правильність експлуатації печей та електроприладів. Почнуть з багатодітних сімей й тих, хто перебуває на обліку у соціальних служб.
Загибель дітей на Хмельниччині - що відомо
Четверо дітей загинули у пожежі на Хмельниччині. Молодшому малюкові не виповнилося й року. Старшому було всього шість.
Найімовірніше, від вогню в печі вилетіли іскри, а діти вже могли спати, коли чадний газ заповнив кімнату. Батьки спали в іншій кімнаті. Батько кинувся рятувати дітей, коли відчув дим, але було вже пізно. Є підозра, що насправді дорослих вдома не було.
Дільничний раніше приходив до них й вказував на необхідність відремонтувати грубку, але люди реагували агресивно. Тепер же батькам загрожує тюремне ув'язнення.
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Цілу сім'ю - батьків і чотирьох діток, від шести до 11 років, знайшли мертвими у закопченому будинку на Вінниччині. У будинку всі стіни чорні від кіптяви, а холодильник розплавився.
За попередніми висновками пожежників, спочатку почав диміти подовжувач, а від нього вже почав тліти холодильник та інші речі. У цей момент і дорослі, і діти міцно спали. Всі померли уві сні.
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