Загинули 44-річний чоловік, його 34-річна дружина та їхні діти віком 6, 8, 9 та 11 років.

На Вінниччині у приватному будинку виявили мертвими двох дорослих та чотирьох дітей.

Про це інформує відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, до поліції 18 листопада звернулася староста села Мар’янівка про те, що у приватному будинку виявлено мертвими двох дорослих та чотирьох малолітніх дітей.

"Загинули 44-річний чоловік, його 34-річна дружина та їхні діти віком 6, 8, 9 та 11 років", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожДівчина знайшла розчленовану жінку в холодильнику хлопця на першому побаченніЗа попередньою інформацією, загибель родини могло спричинити тління несправної проводки в будинку.

У межах відкритого кримінального провадження за п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з відміткою "нещасний випадок") Кримінального кодексу України з’ясовуються усі обставини трагічної події.

Як повідомляв УНІАН, у Хмельницькій області сталася пожежа у приватному одноповерховому житловому будинку, де загинули четверо дітей.

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Автор: Світлана Макринська