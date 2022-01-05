Сесії пробного зовнішнього незалежного оцінювання відбудуться 19 та 26 березня.

В Україні сьогодні розпочинається реєстрація для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні.

Як повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки, реєстрація триватиме до 22 січня.

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Кожен бажаючий зможе зареєструватися на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Участь у пробному тестуванні дозволяє учасникам:

попрацювати з тестами, що відповідають вимогам програм ЗНО, характеристикам і структурі сертифікаційних робіт основної сесії ЗНО 2022 року;

попрактикуватися в заповненні бланків відповідей;

психологічно налаштуватися на проходження ЗНО;

навчитися ефективно розподіляти час.

Вартість пробного ЗНО різниться по регіонах і коливається в межах від 213 до 309 грн. Різниця пов'язана з особливостями організації тестувань, зокрема вартості друку та доставки матеріалів у різних регіонах, прогнозованою кількістю тестувань тощо.

Для всіх зареєстрованих учасників пробного ЗНО будуть створені інформаційні сторінки, на яких до 10 березня буде розміщена інформація про час і місце проходження пробного ЗНО, а згодом – результати тестування.

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться в такі дати:

19 березня - з української мови та літератури;

26 березня - з історії України, математики, математики (завдання рівня стандарту), біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов.

У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмету.

Для отримання результатів пробного ЗНО кожному учаснику потрібно буде занести свої відповіді в спеціальний сервіс "визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання" в такі терміни:

19-21 березня - з української мови та літератури;

26-28 березня - з історії України, математики, математики (завдання рівня стандарту), біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов.

Результати тестування з української мови та літератури будуть оприлюднені на інформаційних сторінках учасників 25 березня, з інших предметів – 1 квітня.

ЗНО та премії:

1 грудня 2021 року український парламент ухвалив постанову про присудження щорічної Премії Верховної Ради кращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання (ЗНО), отриманих на основі повної загальної середньої освіти, за 2021 рік (№6254).