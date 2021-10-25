Вартість нелегального транзиту одного "студента" до ЄС складала від 13 до 15 тисяч доларів.

Поліцейські спільно з прикордонниками викрили масштабну "схему" переправлення іноземців в Україну під виглядом навчання з подальшим незаконним транзитом до країн Європейського Союзу.

Про це повідомила Національна поліція України на своїй офіційній сторінці в Facebook.

"Поліцейські та прикордонники викрили масштабну "схему" переправлення іноземців в Україну під виглядом навчання з подальшим незаконним транзитом до країн Європейського Союзу", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що для маскування потужного каналу нелегальної міграції зловмисники створили мережу фірм-посередників з рекрутингу іноземців. Крім того, для прикриття злочинної діяльності зловмисники використовували один із приватних вищих навчальних закладів.

"Так, іноземці отримували офіційне запрошення на навчання та на законних підставах прибували до країни. Згодом зловмисники незаконно переправляли їх до країн ЄС поза пунктами пропуску", - йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронних органів, упродовж кількох місяців було затримано близько 40 "студентів" під час спроби їхнього переправлення до країн ЄС. Вже встановлено, що за два роки фігуранти переправили до України близько трьох тисяч іноземців для "здобуття освіти".

"Географія пропонування послуг "навчання в Україні" з можливістю подальшого нелегального потрапляння в країни Західної Європи охоплювала більше 10 країн Африканського континенту, Близького Сходу та Південно-Східної Азії. Вартість нелегального транзиту одного "студента" до ЄС складала від 13 до 15 тисяч доларів. За попередніми даними, "тіньовий" дохід від цієї "схеми" щорічно складав понад мільйон американських доларів", - зазначив в.о. начальника Департаменту міграційної поліції Ігор Малахов.

Спецоперація із затримання зловмисників відбувалась у кілька етапів. Зокрема, правоохоронці затримали двох учасників злочинного угруповання під час спроби переправлення чотирьох груп нелегальних мігрантів через державний кордон.

Як повідомляв УНІАН, у Підляському воєводстві Польщі затримано українця, який, ймовірно, перевозив нелегальних мігрантів. Під час переслідування на дорозі в Бельському повіті сталася ДТП, одна людина зазнала травм.

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Автор: Богдан Слуцький