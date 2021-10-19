Зловмисники допомагали виїхати в країни ЄС за сфальшованими документами. Вартість такої послуги з однієї людини становила 5 тис. дол.

Служба безпеки України затримала жителя Хмельниччини, який організував канал нелегальної міграції громадян України та іноземців до країн Євросоюзу.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За інформацією спецслужби, організатором схеми є житель Хмельницької області. Він працював страховим агентом і клієнтів на міграцію знаходив завдяки особистим зв’язкам.

Зазначається, що послуги надавалися "під ключ", включаючи закордонний та внутрішні паспорти країн-членів ЄС, водійські посвідчення, тощо. Фальшовані документи виготовлялися з використанням оригінальних бланків і були аналогом європейських документів. Вартість такої послуги з однієї людини становила 5 тис. дол.

Читайте такожНа Харківщині водій легковика наїхав на патрульного, коли той виписував йому штрафСпочатку їхніми клієнтами були лише українці, але згодом ділки почали обслуговувати й іноземців.

Правоохоронці затримали організатора схеми у Хмельницькому під час одержання ним траншу за пакет документів для виїзду до Литовської республіки – 61 тис. грн. Клієнт мав отримати литовські закордонний та внутрішній паспорти, а також посвідчення водія зразка Литовської республіки.

Зловмиснику оголошено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та виявлення і притягнення до відповідальності інших причетних до шахрайської схеми осіб. Також перевіряється інформація щодо спільників зловмисника за кордоном, оскільки бланки підробних документів були оригінальними.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці викрили ділків, які незаконно легалізували в Україні іноземців - вони створили низку фірм із набору іноземних студентів.

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Автор: Світлана Макринська