Вмикати музику в громадському транспорті не дозволяється не тільки водіям, а й пасажирам.

У п'ятницю, 7 жовтня, в Україні набуває чинності закон про підтримку національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора, яким також забороняється так зване "акустичне насильство" в громадському транспорті.

Про це повідомляє Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Відповідно до закону, водіям рейсових пасажирських автобусів і маршруток заборонять відтворювати в салоні автобуса музику, звуки фільмів або інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку. Така заборона стосується як міського транспорту, так і приміських, міжміських та міжнародних маршрутів.

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Примітно, що заборона на шум стосується не тільки водіїв, а й самих пасажирів. Тепер водій офіційно матиме право висадити порушників тиші з громадського траспорту.

Також з 7 жовтня буде заборонено публічне відтворення фонограм, відеограм або кліпів російських виконавців.

Заборона російської музики в Україні

Як повідомляв УНІАН, 19 червня Верховна Рада ухвалила Закон Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора (№7273-д), яким заборонила в Україні публічне відтворення музики російських виконавців.

Цим документом забороняються публічні виконання, показ, демонстрація, сповіщення фонограм, відеограм і музичних кліпів, що містять зафіксоване виконання музичного недраматичного твору з текстом, вчинене співаком (співачкою), який є або був в будь-який період після 1991 року громадянином держави, визнаної ВР державою-агресором і/або вироблені фізичною особою та/або юридичною особою, яка на момент їх оприлюднення була громадянином або зареєстрована в державі, що в будь-який час визнано державою-агресором.

Крім того, 30 вересня Рада нацбезпеки і оборони України схвалила санкційний список, до якого увійшли деякі українські артисти, які замовчують про війну в Україні. Під санкції потрапили телеведучі Оксана Марченко і Регіна Тодоренко, а також співачки Ані Лорак, Анна Седокова і Таїсія Повалій.

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