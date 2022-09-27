Наразі проект постанови знаходиться на розгляді профільних комісій.

У Київраді пропонують скасувати зупинку громадського транспорту столиці під час повітряної тривоги.

Відповідний проект постанови зареєстрували у Київській міській раді, повідомив у Facebook співзасновник ініціативи "Пасажири Києва" Олександр Гречко.

Також текст документа уже опубліковано на офіційному сайті Київраді. Наразі він знаходиться на розгляді профільних комісій.

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"Невідкладно вжити організаційні заходи для забезпечення безперебійного перевезення пасажирів транспортом в межах міста Києва увесь час поза межами дії комендантської години, зокрема під час повітряної тривоги. Крім випадків, коли це несе пряму загрозу безпеці руху транспорту, здоров’ю та життю пасажирів", – йдеться в тексті документа.

"Проект рішення стосується як наземного транспорту, так і метро. Тобто ми хочемо, щоб і метро по відкритих ділянках їздило стабільно під час повітряних тривог. 2 місяці дії абсурдного рішення Ради оборони Києва показало, що воно ніяк не покращило безпеку киян. Комунальний транспорт втратив платоспроможних пасажирів і можливості для зменшення збитковості. Комунальний транспорт добивають. У програші кияни та переселенці, зате у виграші маршрутники і таксисти. Нашу безпеку забезпечують ЗСУ, а транспорт має працювати стабільно і передбачувано!" - наголосив Гречко.

Крім того, депутатам пропонують видати нарешті працівникам Київпастрансу і метрополітену перепустки, щоб люди могли спокійно дістатися після роботи додому під час комендантської години.

Як писав УНІАН, у Києві з 1 серпня почало діяти рішення Ради оборони столиці, згідно з яким наземний громадський транспорт зупинятиметься під час повітряної тривоги.

На засіданні транспортної комісії Київради розглянули та підтримали петицію про скасування зупинки громадського транспорту під час повітряних тривог.

Зі свого боку, мер Києва Віталій Кличко відповів на цю петицію зазначивши, що це рішення буде ухвалено у разі, якщо в столиці стабілізується ситуація з безпекою.

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