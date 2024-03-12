Президент погодив подальші кроки для розвитку Державної прикордонної служби України та, відповідно, прикордонних військ.

В Україні збільшать чисельність прикордонних військ. Про це у вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський.

Як розповів глава держави, протягом дня, 12 березня, він провів кілька важливих нарад, зокрема з главою уряду Денисом Шмигалем та міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком.

"Я погодив подальші кроки для розвитку Державної прикордонної служби України та, відповідно, прикордонних військ. Пишаюся кожним українцем та українкою, які служать у прикордонних військах і захищають інтереси нашої держави, нашу національну незалежність. Будемо збільшувати чисельність прикордонних військ – і з огляду на поточні завдання захисту від російської агресії, і в розрахунку на довготривалий захист кордонів нашої держави після цієї війни", – заявив президент.

Крім того, за його словами, міністр внутрішніх справ доповів щодо основних питань безпеки всередині держави, зокрема й щодо роботи ДСНС України в розмінуванні.

"Це надзвичайно важливо для збереження життів наших людей, для захисту від російських мін та їхніх боєприпасів, які не розірвалися. Вдячний усім, хто до цієї роботи залучений та очищує українську землю", – сказав він.

Чисельність військ в Україні: що відомо

У січні 2024 року президент України Володимир Зеленський розкрив чисельність Збройних сил України. За його словами, українська армія налічує приблизно 880 тисяч військовослужбовців.

Крім того, станом на січень 2024 року в українській армії служило 45 587 жінок. При цьому чисельність захисниць у Збройних силах України продовжує збільшуватися. Примітно, що з цієї кількості 13 487 мають статус учасника бойових дій.

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