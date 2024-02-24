Першими здалися четверо колаборантів, що воювали за терористичне угруповання "ЛНР".

Перші полонені окупанти у повномасштабній війні були взяті українськими захисниками ще зранку 24 лютого 2022 року. Відео історичних подій опублікувала Держприкордонслужба.

Епізод, який потрапив на відео, був знятий бійцями одного з прикордонних підрозділів у місті Щастя на Луганщині в перші години вуличних боїв.

"Група бійців Луганського загону під керівництвом Героя України Дмитра Кушніра взяла у полон 4 окупантів. Тоді прикордонники підбили ворожу БМП з РПГ-17. Механік-водій вижив та спробував долучитися до екіпажу іншої БМП. Але разом із 3 окупантами з вцілілої машини потрапив у полон. Усі – місцеві колаборанти, які вступили до лав окупаційного війська", – йдеться у повідомленні ДПСУ.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, президент України Володимир Зеленський заспокоїв тих, хто боїться за долю Куп’янська, де росіяни намагаються йти вперед від минулої весни. За його словами, оборонна лінія у цій частині Харківської області "дуже непогана".

Також ми розповідали, що британська розвідка проаналізувала втрати російських окупантів за два роки повномасштабної війни проти України. За підрахунками британців, агресор втратив убитими та пораненими близько 350 солдатів та офіцерів. Також росіяни не дорахувалися понад 2700 танків та 5 тисяч БМП і БТР.

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