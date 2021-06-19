Російська влада відчуває абсолютну безкарність, заявили у МінТОТ.

Наслідки від потопу в окупованому Криму й Севастополі багато в чому спричинені злочинними діями російської окупаційної адміністрації.

Про це повідомив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко.

«Аномальна кількість опадів може випасти будь-де. Це природа. Але забезпечення безпеки населення – це виключна відповідальність окупаційної влади. Судячи з матеріалів, які ми бачимо у ЗМІ та соцмережах, очільники окупаційної адміністрації намагаються грати у «діда Мазая» на камеру замість реальної допомоги людям», – сказав він.

МінТОТ закликав українців у Криму тимчасово відмовитись від подорожей і не залишати приміщення без критичної необхідності.

Читайте такожДанілов про потоп у Ялті та Керчі: знаєте, Крим дуже багато часу просив водиЯременко додав, що тотальна мілітаризація півострова, ввезення до Криму сотень тисяч росіян, будівництво військової та цивільної інфраструктури для їхніх потреб супроводжувалися масштабним винищенням унікальних зелених насаджень та ландшафтів.

«Це воєнні злочини, які призвели до порушення екологічного балансу», – зазначив заступник міністра.

Російська влада відчуває абсолютну безкарність, каже Яременко: «Вона переслідує людей, знищує природу, руйнує пам’ятки, у тому числі – зі Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО».

Кілька днів поспіль міста окупованого Криму страждають від негоди. Внаслідок рясних дощів затопило низку населених пунктів. Окупаційна влада заявила про щонайменше кількох загиблих.

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Автор: Яна Ставська