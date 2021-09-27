Чоловік викладав в одній із заборонених соцмереж відомості, які публікував проросійський ресурс, повідомили у прокуратурі.

Приморський районний суд Маріуполя Донецької області засудив чоловіка за пропаганду війни в Інтернеті до трьох років в’язниці.

Вирок оголошено 51-річному місцевому жителю, повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Прокурором у суді доведено, що у період з листопада 2018 року до червня 2020 року зловмисник репостив та розміщав на власній сторінці забороненої в Україні соціальної мережі "Однокласники" інформацію, викладену інтернет-ресурсом "Рупор Новоросії".

Читайте такожСуд вирішив долю колишнього старшого стрільця шпигунської "роти ДНР""Зокрема, чоловік копіював та таким чином розповсюджував контент із закликами до розв’язування воєнного конфлікту та вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України", – йдеться у повідомленні.

За посягання на територіальну цілісність і недоторканість України та пропаганду війни (ч. 1 ст. 110, ст. 436 Кримінального кодексу) обвинуваченого засуджено до трьох років позбавлення волі.

Наприкінці травня 2020 року у Донецькій області вперше за роки збройного конфлікту суд оголосив вирок за пропаганду війни. Жительці міста Покровськ присудили 3 роки та 3 місяці позбавлення волі з іспитовим терміном 1 рік.

Нагадаємо, у 2014 році Росія пішла на агресію проти України – захопила Крим та вдерлася на частину Донецької та Луганської областей. Одна зі складових агресії РФ – "інформаційна війна".

Автори: Світлана Макринська, Екатерина Присяжнюк