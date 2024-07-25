18-річний В'ячеслав Зінченко грав у складі дніпровської футбольної команди.

Українські правоохоронці підозрюють у вбивстві громадської діячки Ірини Фаріон 18-річного В'ячеслава Зінченка. Про це інформує РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Як повідомили співрозмовники ЗМІ, Зінченко - футболіст, станом на 2023 рік грав у складі дніпровської футбольної команди при місцевій дитячо-юнацькій спортивній школі.

Видання зазначає, що профіль Зінченка є на сайті Асоціації футболу Дніпропетровської області. Там повідомляється, що за свою нетривалу кар'єру він провів 25 офіційних матчів та забив п'ять голів.

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Тим часом OSINT-відділ Телебачення Торонто на основі відкритих даних також ідентифікував особу, яку прокуратура підозрює у вбивстві Ірини Фаріон. В’ячеслав Зінченко народився 3 квітня 2006 року. Проходив навчання в Дніпровській гімназії №62. Також грав у футбольній команді МДЮСШ U-19. В сезоні 2023/2024 у складі команди провів 3 матча.

"Ми також ідентифікували акаунт підозрюваного В’ячеслава Зінченка в телеграмі. Він підписаний на численні ультраправі пабліки, зокрема і російські. Там В’ячеслав залишав антисемітські та расистські коментарі. А в січні цього року згадував про російське неонацистське угрупування NS/WP (National-Socialism / White Power), яке взяло на себе відповідальність за вбивство Ірини Фаріон", - йдеться у повідомленні.

Затримання вбивці Ірини Фаріон

У четвер, 25 липня, правоохоронці затримали підозрюваного у вбивсті Фаріон. Протягом цих днів над розкриттям убивства працювали сотні фахівців Національної поліції України, СБУ та інших служб.

За даними слідства, підозрюваний готувався до вбивства щонайменше два місяці. У свою чергу батько підозрюваного у вбивстві Фаріон заявив, що у сина не було мотивів для вбивства.

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