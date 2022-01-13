Вільнюс засудив українця за події 30 річної давнини і домагається екстрадиції з Греції.

В Афінах відбулося судове засідання щодо екстрадиції до Литви ветерана АТО Олександра Радкевича.

Як повідомив УНІАН Дімітріос Дімітріадіс, адвокат, який займає справою Олександра Радкевича, засідання тривало близько 45 хвилин. За словами адвоката, зазвичай на це йде значно менше часу.

Судді уважно вивчили всі нюанси справи. У Радкевича була можливість особисто донести до суддів свою позицію, спокійно викласти аргументи.

Читайте такожЕкстрадиція ветерана АТО до Литви: як вирішиться доля українця, якого засудили за події 1991 рокуЗа ходом процесу стежили консул України, також в залі суду були присутні литовські дипломати. Суд оголосить рішення за два тижні - 26 січня.

Справа Олександра Радкевича: що відомо

Олександр Радкевич - український військовий. У 1990-х був водієм-механіком танка. Коли почалася війна, спершу був волонтером, потім знову повернувся в армію, воював на Світлодарській дузі на Донбасі.

У жовтні 2021 року він відправився на відпочинок до Греції, де був затриманий як фігурант "справи 13 січня" (штурм Вільнюської телевежі). Йдеться про сутички 1991 року у Вільнюсі, коли вище радянське керівництво військовими методами намагалося повернути Литву до складу СРСР. Кульмінацією протистояння став штурм радянськими військами і спецназами вільнюського телецентру. Тоді загинули 14 литовців, один боєць підрозділу "Альфа", було поранено близько 800 осіб.

Литовський суд присудив йому 4 роки позбавлення волі.

"Обвинувачений Олександр Радкевич брав участь у військовій атаці біля Будинку друку, забезпечив повітряно-десантним підрозділам можливість пробратися до будівлі, небезпечно маневруючи на території будівлі, лякав людей", - йдеться у вироку, оголошеному в 2019 році.

Радкевич не переховувався від слідства і давав свідчення, але не знав ані про вирок, ані про вже програні апеляції і касації. Литовський адвокат також підтвердив, що не зміг оповістити його.

У Литві визнають, що при заочному процесі обвинувачений не міг захистити себе повною мірою, і припускають, що справу можуть переглянути після екстрадиції.

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