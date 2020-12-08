7 грудня через коронавірус помер відомий турецько-український бізнесмен Алі Булут.
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Про це на своїй сторінці в Facebook написав глава "Укроборонпрому" Юрій Гусєв.
"Пішов з життя відомий бізнесмен, представник турецького бізнесу на Херсонщині і просто дуже світла і порядна людина Алі Булут" - написав Гусєв.
За його словами, бізнесмен помер через коронавірус.
Громадський діяч Віталій Богданов розповів, що Булут заразився Covid-19 у Херсоні. Пізніше його перевезли до Туреччини, де він і помер.
Алі Булут був бізнесменом і громадським діячем, віце-президентом Міжнародної турецько-Української Асоціації TUID.
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