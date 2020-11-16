На "Зятьку" пенсіонер з дружиною їздять в магазин / Скріншот
Житель Черкас Олександр Іванович змайстрував транспортний засіб. Він триколісний, з двигуном від генератора, баком від вогнегасника та фарою від "Жигулів".
Читайте такожУ Чехії придумали фільтр для знищення коронавірусу (відео)Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Винахід чоловік назвав "Зятьком", тому що безвідмовний. На "Зятьку" пенсіонер з дружиною їздять і в магазин, і на базар, і не цураються демонструвати агрегат численним глядачам.
Придивлялися до техніки й поліцейські. Документи на транспортний засіб не вимагали, бо не зрозуміли до якої категорії його віднести.
Житель Черкас змайстрував триколісний транспортний засіб "Зятьок"
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