Тепер онлайн можна подавати заявку на консультацію щодо усиновлення, зазначила уповноважений президента з прав дитини і дитячої реабілітації.

Усиновлення дитини в Україні спростили - у додатку "Дія" з’являється кнопка "усиновлення".

З середи, 1 червня, у "Дії" можна подати заявку на консультацію щодо усиновлення, а пізніше функціонал розшириться, розповіла уповноважений президента з прав дитини і дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

"…кнопка "усиновлення" з’являється в "Дії". І тепер за декілька місяців, починаючи від сьогодні, буде з’являтися ще і ще функціонал, і всі документи зможуть подати - згодом, не сьогодні - сьогодні лише заявку на первинну консультацію можна подати через "Дію", - зазначила співбесідниця.

За її словами, пізніше через додаток можна буде подати пакет документів на кандидата в усиновлювачі, в опікуни, в батьки-вихователі прийомної родини чи дитячого будинку сімейного типу, а також ознайомитись з анкетами дітей.

"…До кінця серпня буде цей функціонал повністю в "Дії". На сьогодні - поки що це тільки заявка на консультацію…", - підкреслила Герасимчук.

Заступник міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Костянтин Кошеленко на прес-конференції заявив, що в нашій державі понад 17 тисяч дітей потребують усиновлення, а кандидатів на усиновлення в рази менше.

Нагадаємо, на початку січня стало відомо, що в додатку "Дія" вже зареєструвалися понад 13 мільйонів користувачів.

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