Через постійні обстріли ситуація в регіоні залишається напруженою, але повністю контрольованою українськими ЗС.

У Кривому Розі (Дніпропетровська обл) новий навчальний рік розпочнеться в онлайн-режимі.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул в ефірі інформаційного телемарафону.

"Зважаючи на безпекову ситуацію у Кривому Розі та Криворізькому районі, всі школи безумовно будуть працювати в онлайні. Ми в офлайн виходити не будемо. Безпекова ситуація така, що будемо вчитися онлайн", - акцентував Вілкул.

Він зазначив, що через постійні обстріли ситуація в регіоні залишається напруженою, але повністю контрольованою українськими Збройними силами.

"Оперативна ситуація на нашому напрямку напружена, але повністю контролюється ЗСУ. Ворог продовжує вести обстріли з усіх видів артилерії - це і РСЗО, "Град", "Смерч", "Ураган", ствольна артилерія, танки та міномети. Є використання бойової авіації. Але наші хлопці добре знають, що робити, тому ворог несе значні втрати в живій силі та техніці", - підкреслив Вілкул.

Він додав, що російські окупанти наразі фактично займаються атомним тероризмом.

"За останню добу ворог продовжив терористичні акти, обстрілюючи Нікопольський район - це і Нікопольська, і Покровська, і Марганецька територіальні громади. При цьому (російські окупанти - УНІАН) ховаючись під прикриттям Запорізької атомної станції та розуміючи, що ЗСУ не можуть вести контрбатарейну боротьбу. Тобто, фактично орки сьогодні займаються атомним тероризмом", - констатував Вілкул.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 серпня, заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко заявила, що, найімовірніше, жодна школа не відкриється для офлайн-навчання на територіях, які найбільше потерпають від обстрілів.

Сьогодні, 15 серпня, по місту Нікополь та Нікопольському району (Дніпропетровська обл.) російські окупанти випустили 20 реактивних снарядів системи "Град".

Вас також можуть зацікавити новини: