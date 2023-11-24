Він зауважив, що в середньому щомісяця в країну прибувають 800 українських біженців.

В даний час у Німеччині не спостерігається потік біженців з України, але невелика їх кількість все ще приїжджає у країну насамперед із Польщі.

Про це сказав німецький посол в Україні Мартін Єгер в інтерв’ю "Укрінформу". За його оцінками, до Німечччини на цей час щомісяця прибуває близько 800 осіб. "Зараз у Німеччині проживає понад мільйон українців. Ми їх дуже тепло прийняли. Їм раді в Німеччині, й ми підтримуємо їх у міру наших можливостей", - сказав посол.

Єгер зауважив, що ці люди також є чудовим капіталом для майбутнього, тому що вони будуть містком між Німеччиною й Україною. "Візьміть лише той факт, що 200 тис. українських дітей ходять до школи в Німеччині, вивчають там німецьку мову і дуже добре знайомляться з нашою країною. Це окрилюватиме нашу майбутню співпрацю не тільки в економіці, а й у культурі", - пояснив посол.

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Єгер також зауважив, що українські біженці зараз отримують такі самі соціальні виплати, як і місцеве населення, яке їх потребує, і це є виправдано.

"Люди з України можуть розраховувати на те, що вони й надалі будуть отримувати належну підтримку в Німеччині", - підкреслив дипломат.

Також він розповів про працевлаштування українців. За його даними, з тих, хто працездатний, наразі працевлаштовані майже 20%. Єгер додав, що 60% українців ще беруть участь у мовних та інтеграційних курсах.

"Минулого року наш уряд витратив 2 млрд євро на виплати для українців у Німеччині, цього року ми розраховуємо витратити 2,75 млрд євро. Ми розглядаємо це як частину нашої великої підтримки боротьби України за свободу", - підсумував посол.

Українські біженці

Влада Німеччини після тривалих суперечок між федеральним центром і регіонами погодила новий порядок розподілу витрат на розселення і утримання біженців. Для самих біженців передбачено скорочення розміру допомоги.

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