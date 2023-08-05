Окупанти створюють оголошення для провокацій та дискредитації України.

Росіяни продовжують тиражувати різноманітні фейки про Україну. В цей раз вони розповсюджують "оголошення" про нібито продаж органів "чистокровних українців" на чорному ринку для європейців.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО зазначили, що в оголошенні вказано ціну від 5 тисяч євро, а на певні органи за запитом можлива знижка 50%.

"Насправді це черговий фейк росіян у рамках кампанії інформаційного впливу "Чорна трансплантологія". Центр проаналізував подібні інформаційні ресурси та дійшов висновку, що вони були створені з метою провокацій та дискредитації України", - йдеться у повідомленні.

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В ЦПД нагадали, що росіяни вже використовували фейкові оголошення, зокрема про продаж західної зброї на українських маркетплейсах.

Інформаційна війна - останні фейки РФ про Україну

Раніше у РФ видали чергову нісенітницю про українських захисників. Так, секретар Ради Безпеки Росіської Федерації Микола Патрушев заявив, що поранених бійців Збройних сил Україн використовують, як біоматеріал. За його словами, нібито у воїнів таємно вилучаючи органи для трансплантації.

При цьому він заявив, що український закон про трансплантацію нібито потрібен, щоб вилучати органи без згоди для подальшого продажу.

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