Микола Патрушев продовжує поширювати фейки про війну та про Україну.

У Російській Федерації видали нову порцію маячні про українських захисників. Секретар Ради Безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що поранених бійців ЗСУ використовують, як біоматеріал

"Українців не тільки кидають на так звані "м'ясні штурми", що призводять до величезних втрат, але і, за інформацією, що надходить, використовують поранених бійців ЗСУ як біоматеріал, таємно вилучаючи органи для трансплантації", - цитує Патрушева російське пропагандистське видання РИА-Новости.

При цьому він не забув і про український закон про трансплантацію, який нібито був потрібен, щоб вилучати органи без згоди для подальшого продажу. Звичайно ж, на думку секретаря Радбезу Росії, головним лиходієм є президент України Володимир Зеленський.

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Маячня Патрушева - що раніше заявляв секретар Радбезу РФ

19 травня Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев звинуватив США в причетності до вбивства пропагандистів Дар'ї Дугіної та Владлена Татарського.

За його словами, "терористичні атаки супроводжуються заздалегідь підготовленою у Вашингтоні та Лондоні інформаційною кампанією", метою якої є дестабілізація суспільно-політичної ситуації, підрив конституційних засад і суверенітету РФ.

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