За словами міністра, обстріли й диверсанти - вже звична картина для усіх областей.

Явна воєнна загроза в Україні сьогодні є у всіх без винятку її куточках, заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Його слова цитує прес-служба Кабміну.

За словами очільника МВС, ворожих диверсантів затримують у різних регіонах країни.

"На жаль, в Україні сьогодні не залишилось місць, де відсутня явна воєнна загроза. Ми вже не назвемо області, де не відбувалися обстріли, або де не знаходилися представники диверсійних груп. На жаль, це явище вже стало для нас звичним. У Києві я, наприклад, щодня отримую інформацію про затриманих представників ворожих ДРГ, коректувальників вогню. Вони також є і на Львівщині, Івано-Франківщині, Рівненщині. Ця проблема сьогодні є повсюди", - констатував міністр.

Вторгнення Росії в Україну

24 лютого 2022 року РФ почала війну проти незалежної України й влаштувала в країні справжній терор. Росіяни обстрілюють з важкого озброєння мирні українські міста, вбиваючи цивільне населення, в тому числі дітей і жінок.

Після початку російського вторгнення цивілізовані країни ввели санкції проти РФ. Обмеження стосувалися обігу валюти в країні, боргових зобов'язань, санкцій проти російських банків та ін.Курс рубля всього за два тижні війни злетів майже в 4 рази. Аналітики прогнозують економіці РФ дефолт у квітні цього року.

Світові виробники і бренди почали масово йти з російського ринку РФ. Хоча деякі міжнародні компанії досі продовжують там працювати і платити податки країні-агресору, які вона спрямовує на вбивство українців.

Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію, яка вимагає розслідування щодо президента Росії Володимира Путіна як воєнного злочинця. Резолюція Сенату закликає провести розслідування щодо Путіна, Ради Безпеки РФ і воєначальників щодо скоєних ними військових злочинів.

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