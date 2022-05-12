Верещук зазначила, що випадків подібних до цього фіксується дуже багато.

Україна робить все можливе, щоб повернути маму 4-річної Аліси, яку росіяни викрали під час евакуації з "Азовсталі" у Маріуполі.

Про це розповіла віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Я особисто займаюся її визволенням, я думаю, в неї усе буде добре. Принаймні зроблю все від себе залежне. І ми повернемо маму дитині. Це кричущий випадок. Це було дійсно на очах у ООН, у Червоного Хреста. Вони просили (відпустити жінку. - Ред.), але бачите — цього не сталося", - зазначила Верещук.

Тим не менш, за її словами, подібних випадків дуже багато. "І не тільки мама Вікторія, яка розлучена зі своєю донечкою", - сказала вона.

Верещук пояснила, що коли відбувається фільтрація - людей, які росіяни вважають неблагонадійними, затримують а потім віддають як обмінний фонд, тобто вони йдуть як полонені.

Як повідомляв УНІАН, про 4-річну Алісу стало відомо широкому загалу кілька тижнів тому, коли у соцмережах поширили відео, на якому вона розповідає про життя в укритті на заводі "Азовсталь" у Маріуполі.

8 травня під час евакуації з Маріуполя дитину розлучили з мамою. Матір дівчинки, ймовірно, забрали до фільтраційного табору окупантів.

9 травня омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що дівчинка перебуває у безпеці, знайшли її родичів. До Запоріжжя приїхав рідний дядько Аліси. З ним вона вирушила до Чернівців, а там зустрінеться з рідною бабусею.

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