До Запоріжжя приїхав рідний дядько Аліси. З ним вона вирушила до Чернівців, а там зустрінеться з рідною бабусею.

Чотирирічну дівчинку Алісу з Маріуполя, яку російські війська розлучили з матір’ю під час евакуації з заводу "Азовсталь", передали рідним.

Як повідомила керівниця Служби у справах дітей Запорізької області Антоніна Матвєєва у коментарі Радіо Свобода, дівчинка поговорила по відеозв'язку з рідною бабусею, яка зараз перебуває у Польщі.

"Ми оформили документи, отримали дублікати свідоцтва про народження Аліси", – розповіла Матвєєва.

Як повідомляв УНІАН, 4-річна Аліса стало відомою широкому загалу кілька тижнів тому, коли у соцмережах поширили відео, на якому вона розповідає про життя в укритті на заводі "Азовсталь" у Маріуполі.

Аліса прибула 8 травня до Запоріжжя з Маріуполя у колоні з евакуйованими мешканцями Маріуполя. Дитина їхала одна, бо її маму російські окупанти залишили у фільтраційному таборі в Мангуші.

Дівчинку прихистила заступниця голови Запорізької ОВА Злата Некрасова. Наразі рідний дядько дівчинки забрав її до Чернівців.

Як розповіла Злата Некрасова у коментарі "Суспільному", коли автобус прибув, дитину із собою хотіла забрати одна з евакуйованих. Вона пояснила, що мама Аліси написала розписку, та попросила передати доньку родичам.

"Я побачила за станом дівчини, яка її супроводжувала, що цій дівчині самій необхідна допомога, та те, що вони пережили… Зараз турбота про дитину – це складно. І дитину потрібно адаптувати, показати їй якусь іншу картинку, порадувати", - зазначила Некрасова.

Вона розповіла, що намагалась якомога частіше проводити час із дівчинкою на дворі. Адже, за розповідями Аліси, вони з мамою не виходили на вулицю, ховаючись від бомб.

За словами Некрасової, Аліса постійно ходила із рюкзаком. Вона бере речі й каже: "А що як ми не повернемося додому".

Маму дівчинки звуть Вікторія і вона медик. Згідно із документами, жінка виховує доньку одна. Як пояснила Некраова, перемовини про звільнення Вікторії веде міністерка реінтеграції Ірина Верещук. Також із Запорізької ОВА направили лист із проханням допомогти до Міжнародного комітету Червоного Хреста.

"Аліса щодня просить про те, щоб ми поїхали за мамою, щоб ми звільнили маму. Дитина все розуміє. Дитина розуміє, де мама знаходиться", - каже Некрасова.

10 травня до Запоріжжя приїхав рідний дядько Аліси. З ним вона вирушила до Чернівців.

Як повідомила омбудсман Людмила Денісова, незабаром дівчинка зустрінеться з рідною бабусею, яка приїде з Польщі. Алісу передадуть під її опіку, як дитину, яка в умовах воєнного стану залишилась без піклування батьків.

"Втім ця історія матиме щасливе завершення лише після звільнення мами дівчинки з фільтраційного табору та повернення її з окупованої території. Закликаю міжнародні організації долучитися до визволення українців, які перебувають у полоні, задля поновлення права дітей на батьківське виховання, що передбачено Конвенцією ООН про права дитини. Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень РФ прав дитини в Україні", - написала Денісова.

Як повідомили в обласній Службі у справах дитини, це 36-й випадок, зафіксований службою, коли малолітні діти до 14 років, самі, без батьків, прибували під час евакуації до Запоріжжя.

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