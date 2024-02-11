Фахівець розкритикував українців, які перекладають захист батьківщини на "професіоналів".

Військовий психолог із групи інженерного забезпечення 67-ї окремої механізованої бригади Андрій Козинчук вважає, що нові призовники зможуть замінити бійців на фронті ще не скоро, але й після цього військових не демобілізують.

Про це Козинчук заявив РБК-Україна, коментуючи паніку, якій піддалися чоловіки через зміни закону про мобілізацію. Зокрема, він озвучив реакцію українців, які зараз перебувають у зоні бойових дій.

"Це не обговорюється... Їм загалом все одно. Щоправда, дехто з військових думає, що наберуть зараз півмільйона людей, міцних козаків, і вони нас усіх замінять. Кажу – ні… Дембеля не буде, просто буде ротація. Але їх треба набрати – це пів року. А потім пів року підготувати. Привіт, 2025 рік – вижити якось треба", - сказав Козинчук.

За його словами, зараз бійці більше переживають через зниження артилерійського вогню з боку ЗСУ, і розкритикував потенційних призовників, які самі мусують панічні "чутки" про те, що "немає зброї" або про те, що потраплять до "м'ясних бригад" без бронежилета та підготовки.

"Відправлять зі списом, напевно… Ми, виходить, "вегетаріанська" бригада, бо у нас все добре, хоча втрати також є. Ну, дратує просто. Усі зляться не на ворога, а на ТЦК, бо забирають до армії. Я провів стриму про мобілізацію. Те, що мені в коментарях написали – "Нехай воюють професіонали", "Це завдання Збройних сил" – мене взагалі вбило. А Збройні сили із кого складаються? Нас все життя готували, чи що?", - каже Козинчук.

За його словами, щодо закону про мобілізацію також є непорозуміння, і це вже питання – до держави. Йдеться про те, що потрібно встановити термін служби, бо потрібна якась конкретика військовослужбовцям, яким необхідно відпочити. Плюс цивільні теж не розуміють, що на них чекає після призову.

"Таке враження, що у військкоматі стоїть портал у посадку: призовника там одягають у "піксель", дають "мосинку" (гвинтівку), а у його товариша три патрони, і він у посадку на Донбас йде. А що після того: я піду в моряки, у ПВОшники, літатиму на F-16, тому що я на Фейсбуці читав, що їх скоро привезуть, буду на "Абрамсі" їздити чи я буду в піхоті? І було б добре пояснити які критерії відбору, кого куди беруть. Вони цього не знають, комунікація мені дуже не подобається", - зазначає Козинчук.

Мобілізація в Україні

Доктор економічних наук Андрій Длігач вважає, що нова масштабна хвиля мобілізації в Україні призведе до економічного колапсу в країні. За його словами, збільшувати витрати на армію понад нинішній рівень можна лише у тому випадку, якщо буде значне зростання економіки. Зокрема, він упевнений, що мобілізація більш як 15% чоловіків, які ще не в армії, призведе до економічного колапсу в країні. За його словами, ця межа чітко прорахована. Тому влада має віддати пріоритет "білому" бізнесу, який платить податки та офіційно платить зарплату співробітникам.

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